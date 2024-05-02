Bodrum'da 75 Fırına İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 75 Fırına İşlem Yapıldı

Bodrum\'da 75 Fırına İşlem Yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri tarafından 75 fırına işlem yapıldı. Gıda, hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleştirilen denetimlerde, 36 işletmeye fiyat tarifesi, 30 işletmeye gramaj, 9 işletmeye ise genel hijyen ve temizlik konularında işlem yapıldı. İşletmelere yaklaşık 200 bin liralık cezai yaptırım uygulandı ve encümene sevk edildi. Turizm sezonu boyunca denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

02.05.2024 18:03
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekiplerince 75 fırına işlem yapıldı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince fırın ve unlu mamul işletmelerinde gıda, hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimlerde 151 işletmeyi kontrol eden ekipler, 36 işletmeye fiyat tarifesi, 30 işletmeye gramaj, 9 işletmeye ise genel hijyen ve temizlik konularında ilgili kanun maddeleri çerçevesinde işlem yaptı. İşletmeler, yaklaşık 200 bin liralık cezai yaptırımla encümene sevk edildi.

Çok sayıda işletmeye de ikaz ve tespit tutanağı düzenleyen ekipler, bir işletmenin ruhsatsız olarak ticari faaliyette bulunduğunu tespit ederek tutanak tuttu.

Denetimlerin turizm sezonu boyunca sıklıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA

Bodrum, Zabıta, Muğla, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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