Bodrum’da kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika
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Bodrum’da kaçak yapılar yıkılıyor

Bodrum’da kaçak yapılar yıkılıyor
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Bodrum Belediyesi, 1 Ocak-1 Eylül 2026 tarihleri arasında ruhsatsız ve mevzuata aykırı 74 yapının yıkımını gerçekleştirdi. Bitez Aktur Tatil Sitesi'ndeki kaçak yapı da hukuki sürecin ardından yıkıldı.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde ruhsatsız ve mevzuata aykırı yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında 1 Ocak-1 Eylül 2026 tarihleri arasında 74 yapıyı yıktı.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında hukuki ve idari süreçleri tamamlanan yapılarda yıkım işlemlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Yıkım Birimi ekipleri tarafından 1 Ocak-1 Eylül 2026 tarihleri arasında 67'si 3194 sayılı İmar Kanunu, 5'i 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 2'si 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında olmak üzere toplam 74 yıkım işlemi gerçekleştirildi.

BİTEZ AKTUR TATİL SİTESİ'NDEKİ KAÇAK YAPI DA YIKILDI

Bitez Mahallesi'ndeki Aktur Tatil Sitesi'nde bulunan ruhsatsız ve kaçak yapıyla ilgili Bodrum Belediyesi Encümeni tarafından alınan karar doğrultusunda yürütülen hukuki sürecin tamamlanması ile birlikte tahliye işlemleri yapıldı. İşlemler sonrası Fen İşleri Müdürlüğü Yıkım Birimi ekipleri tarafından yıkım çalışmaları gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi ekiplerinin ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve hukuki süreçleri tamamlanan yapılarla ilgili yıkım işlemlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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