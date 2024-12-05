Bodrum\'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki bir lastik bot durduruldu.

Ekiplerce durdurulan lastik botta 8 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekibince kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.