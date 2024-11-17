Bodrum'da 86 Kaçak Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 86 Kaçak Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı

Bodrum\'da 86 Kaçak Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 44'ü çocuk 86 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

17.11.2024 21:48  Güncelleme: 21:49
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 44'ü çocuk 86 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Kasım Cuma saat 00.25'te Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen ile farklı bir bölgede lastik bot içerisinde 14'ü çocuk 27 kaçak göçmen ile birlikte 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Ekipler, dün saat 08.10'da İtalya rotası üzerinde yelkenli tekne içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, 30'u çocuk 57 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 86 Kaçak Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika

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