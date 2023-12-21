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Bodrum'da 89 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bodrum'da 89 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 89 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu şüphelenilen bir kişi de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum\'da 89 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı
21.12.2023 - 00:07,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan biri fiber karinalı 3 ayrı lastik bottaki toplam 89 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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Bodrum, Muğla, Göçmen Kaçakçılığı, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da 89 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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