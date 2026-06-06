Bodrum'da Acı Vaka: Baba ve Engelli Oğlu - Son Dakika
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Bodrum'da Acı Vaka: Baba ve Engelli Oğlu

06.06.2026 01:11
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Bodrum'da Veysel Bek'in ölü bulunması, zihinsel engelli oğlu A.B. ile iki gün aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, komşularının haber alamadığı Veysel Bek (65), evinde ölü bulundu. Zihinsel engelli olduğu öne sürülen A.B.'nin, evde babasının cansız bedeniyle iki gün yaşadığı belirlendi.

Olay, Cevat Şakir Mahallesi 1525. Sokak'ta iki katlı binanın birinci katındaki evde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öne sürülen oğlu A.B. ile yaşayan Veysel Bek'i birkaç gündür görmeyen komşuları, evden yayılan kötü koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Veysel Bek'in yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan incelemede iki gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Bek'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan A.B.'nin iki gün boyunca babasının cansız bedeniyle aynı evde yaşadığı tespit edildi. Bek'in ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bodrum, Güncel, Yaşam, Baba, Son Dakika

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