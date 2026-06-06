Fenerbahçe'de başkanlık seçimine saatler kala transfer çalışmaları hız kazandı. Aziz Yıldırım'ın Guirassy ve Vedat Muriqi'nin yanı sıra dünyaca ünlü golcü Dusan Vlahovic'i de gündemine aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanırken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki yarış transfer gündemine de yansıdı. Seçime bir gün kala iki tarafın da yıldız isimlerle temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, uzun süredir gündemde olan Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi transferlerinin yanı sıra yeni bir yıldızı daha listesine eklediği iddia edildi.
İddialara göre Yıldırım cephesi, Juventus ile yollarını ayıran Sırp golcü Dusan Vlahovic'i alternatif plan olarak değerlendirmeye aldı. Transfer için oyuncunun temsilcileriyle temas kurulmasının planlandığı öne sürüldü.
Aziz Yıldırım, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Guirassy ve Vedat Muriqi çok konuşuluyor" yorumuna, "Başka da var" yanıtını verdi. Bu açıklama, yeni bir yıldız transferi üzerinde çalışıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Golcü transferi konusunda yoğun mesai harcadığı belirtilen Yıldırım ve ekibinin, Vlahovic için kapsamlı bir çalışma yaptığı ve oyuncunun şartlarını değerlendirdiği ifade edildi.
26 yaşındaki Dusan Vlahovic, 2022 yılında Fiorentina'dan Juventus'a yaklaşık 86 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Avrupa futbolunun önemli santrforları arasında gösterilen Sırp oyuncu, kariyerinde birçok kulübün transfer listesinde yer aldı.
Vlahovic, geride kalan sezonda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Sırp forvet bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 2 de asist yaptı.
Transfermarkt verilerine göre 1.90 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak - Son Dakika
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