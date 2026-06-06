Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak

Aziz Yıldırım\'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig\'i sallayacak
06.06.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Guirassy ve Vedat Muriqi'nin yanı sıra Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'i de transfer listesine aldı. Seçime bir gün kala ortaya atılan bu iddia, sarı-lacivertli camiada heyecan yarattı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine saatler kala transfer çalışmaları hız kazandı. Aziz Yıldırım'ın Guirassy ve Vedat Muriqi'nin yanı sıra dünyaca ünlü golcü Dusan Vlahovic'i de gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanırken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki yarış transfer gündemine de yansıdı. Seçime bir gün kala iki tarafın da yıldız isimlerle temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN YENİ FORVET HAMLESİ

Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, uzun süredir gündemde olan Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi transferlerinin yanı sıra yeni bir yıldızı daha listesine eklediği iddia edildi.

B PLANI VLAHOVIC

İddialara göre Yıldırım cephesi, Juventus ile yollarını ayıran Sırp golcü Dusan Vlahovic'i alternatif plan olarak değerlendirmeye aldı. Transfer için oyuncunun temsilcileriyle temas kurulmasının planlandığı öne sürüldü.

"BAŞKA DA VAR" SÖZÜ DİKKAT ÇEKTİ

Aziz Yıldırım, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Guirassy ve Vedat Muriqi çok konuşuluyor" yorumuna, "Başka da var" yanıtını verdi. Bu açıklama, yeni bir yıldız transferi üzerinde çalışıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

RAPOR HAZIRLANDI

Golcü transferi konusunda yoğun mesai harcadığı belirtilen Yıldırım ve ekibinin, Vlahovic için kapsamlı bir çalışma yaptığı ve oyuncunun şartlarını değerlendirdiği ifade edildi.

86 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

26 yaşındaki Dusan Vlahovic, 2022 yılında Fiorentina'dan Juventus'a yaklaşık 86 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Avrupa futbolunun önemli santrforları arasında gösterilen Sırp oyuncu, kariyerinde birçok kulübün transfer listesinde yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Vlahovic, geride kalan sezonda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Sırp forvet bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 2 de asist yaptı.

GÜNCEL DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 1.90 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’dan Victor Nelsson’a kötü haber Galatasaray'dan Victor Nelsson'a kötü haber
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Bugün İstanbul’da İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı hemen yazdılar 2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi
İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

09:33
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım’a tepki yağıyor
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor
09:21
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç’a salvolar: Hiç utanma yok
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok
09:00
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
08:34
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
07:34
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
06:21
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
01:17
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
00:59
Rahmi Koç’tan tepkileri çeken “Kürt kadın hasta“ fıkrası
Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası
23:32
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen’in yeni adresi belli oldu
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yeni adresi belli oldu
21:51
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel’e seçim otobüsü almak için Bodrum’daki evini satışa çıkardı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 09:45:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.