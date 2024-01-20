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Bodrum'da alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, arkasındaki yolcu ise hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

20.01.2024 - 01:41,  Güncelleme: 01:43
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Cüneyt Y. (26) yaralandı, arkasındaki Ayşegül Baloğlu (22) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü B.D.'nin 1.36 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yalıkavak- Bodrum yolunda meydana geldi. Yalıkavak'tan Bodrum istikametine ilerleyen B.D. yönetimindeki 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araç, Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen Cüneyt Y. yönetimindeki 48 AOY 737 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savrulurken, hafif ticari araç ise yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşegül Baloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cüneyt Y. ise ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari sürücüsü B.D.'nin 1.36 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayşegül Baloğlu'nun cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, B.D. ise gözaltına alındı. (DHA)

Bodrum\'da alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA
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