Bodrum'da Anne ve Kızına Katil Zanlısına Müebbet Ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus anneyle kızının silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanığa "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Andrej Kuslevic ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede tercüman vasıtasıyla söz verilen sanık Andrej Kuslevic, savcının "karartı gibi" dediği kişinin kendisinin olmadığını savundu.

Bodrum'daki otelde olduğunu kabul eden Kuslevic, "Anladığıma göre bu suçu işlediğime dair video üzerinden suçlama yapılmaktadır. Bana izletilen videolarda kendimi göremedim. Anladığım kadarıyla bir video kısmı var o Almanya'daki adliyede bilirkişiye gönderilmiş ve oradan da ben olduğuma dair bir kanaat oluşmamıştır. Almanya Savcılığı'ndan talebim üzerine gönderilen videoda bilirkişi incelemesi yapılmış ve bana ait bir görüntü tespit edilememiştir." diye konuştu.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Kuslevic, şunları kaydetti:

"Ceza ve suçlamaları kabul etmiyorum, itiraz ediyorum. Benim psikolojik olarak herhangi bir rahatsızlığım yok. Bu suçu işleyecek herhangi bir sebebim olmadığını tekrar etmek istiyorum. Zaten maddi gelirim iyidir. Düzgün çalışan bir şirketim, sabit gelirim ve sağlam bir aile düzenim olduğundan dolayı böyle bir suça karışmak için hiçbir sebebim yoktur. Ben yeterince suçsuz olduğumu ispatlamaya çalıştım. Bu yüzden sadece adil bir karar verilmesini istiyorum. Suçsuz olduğumu düşünüyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum"

Mahkeme heyeti, sanık Andrej Kuslevic hakkında, "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrası adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan sanığın avukatı Ebru Çınar Kuvvet, karara itiraz edeceklerini ifade etti.

Olay

Bodrum'da yaşayan Irina Dvizova ile kızı Dayana'nın, İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu kenarındaki dik yamaçta 28 Kasım 2023'te 3 metre arayla çarşafa sarılı cesetleri bulunmuştu. Silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen anne ile kızının katil zanlısının eski eşi Andrej Kuslevic olduğu, şüphelinin 5 yaşındaki oğulları M.K'yi de yanına alarak yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

Rus uyruklu anne ile kızın cenazeleri, 13 Aralık 2023'te yakınları tarafından teslim alınmış, zanlı hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Almanya'da yakalanan Andrej Kuslevic, 6 Şubat'ta Türkiye'ye iade edilmişti.