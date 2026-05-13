Bodrum'da Anne ve Kızına Katil Zanlısına Müebbet Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Anne ve Kızına Katil Zanlısına Müebbet Ceza

13.05.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da Rus anne ve kızını öldüren Andrej Kuslevic'e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus anneyle kızının silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanığa "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Andrej Kuslevic ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede tercüman vasıtasıyla söz verilen sanık Andrej Kuslevic, savcının "karartı gibi" dediği kişinin kendisinin olmadığını savundu.

Bodrum'daki otelde olduğunu kabul eden Kuslevic, "Anladığıma göre bu suçu işlediğime dair video üzerinden suçlama yapılmaktadır. Bana izletilen videolarda kendimi göremedim. Anladığım kadarıyla bir video kısmı var o Almanya'daki adliyede bilirkişiye gönderilmiş ve oradan da ben olduğuma dair bir kanaat oluşmamıştır. Almanya Savcılığı'ndan talebim üzerine gönderilen videoda bilirkişi incelemesi yapılmış ve bana ait bir görüntü tespit edilememiştir." diye konuştu.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Kuslevic, şunları kaydetti:

"Ceza ve suçlamaları kabul etmiyorum, itiraz ediyorum. Benim psikolojik olarak herhangi bir rahatsızlığım yok. Bu suçu işleyecek herhangi bir sebebim olmadığını tekrar etmek istiyorum. Zaten maddi gelirim iyidir. Düzgün çalışan bir şirketim, sabit gelirim ve sağlam bir aile düzenim olduğundan dolayı böyle bir suça karışmak için hiçbir sebebim yoktur. Ben yeterince suçsuz olduğumu ispatlamaya çalıştım. Bu yüzden sadece adil bir karar verilmesini istiyorum. Suçsuz olduğumu düşünüyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum"

Mahkeme heyeti, sanık Andrej Kuslevic hakkında, "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrası adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan sanığın avukatı Ebru Çınar Kuvvet, karara itiraz edeceklerini ifade etti.

Olay

Bodrum'da yaşayan Irina Dvizova ile kızı Dayana'nın, İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu kenarındaki dik yamaçta 28 Kasım 2023'te 3 metre arayla çarşafa sarılı cesetleri bulunmuştu. Silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen anne ile kızının katil zanlısının eski eşi Andrej Kuslevic olduğu, şüphelinin 5 yaşındaki oğulları M.K'yi de yanına alarak yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

Rus uyruklu anne ile kızın cenazeleri, 13 Aralık 2023'te yakınları tarafından teslim alınmış, zanlı hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Almanya'da yakalanan Andrej Kuslevic, 6 Şubat'ta Türkiye'ye iade edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Anne ve Kızına Katil Zanlısına Müebbet Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:44:50. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Anne ve Kızına Katil Zanlısına Müebbet Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.