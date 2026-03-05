Bodrum'da Beton Mikseri Yayaya Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bodrum'da Beton Mikseri Yayaya Çarptı, Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Beton Mikseri Yayaya Çarptı, Hayatını Kaybetti
05.03.2026 14:35
Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı 79 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda, M.A. yönetimindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na (79) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Murathanoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Beton mikserinin sürücüsü polis ekibince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, trafik ışıklarında bekledikten sonra hareket eden beton mikserinin o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması ve durumu fark eden sürücünün bir süre ilerledikten sonra aracını durdurması yer alıyor.

Kaynak: AA

