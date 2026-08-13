Bodrum'da Buzla Serinleme Keyfi - Son Dakika
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Bodrum'da Buzla Serinleme Keyfi

Bodrum\'da Buzla Serinleme Keyfi
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Bodrum'da bir işletmeci, çocuklar için sahile 2 ton buz dökerek serinletici bir etkinlik düzenledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler için, bir işletmeci sahile yaklaşık 2 ton buz döktü. Çocuklar, sahilde kum yerine buzla oynadı.

Bodrum'da hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşmasıyla vatandaşlar ve tatilciler serinlemek için sahil şeritlerine akın etti. Bitez Sahili'nde, bir işletmeci sahil kenarına yaklaşık 2 ton buz döktürdü. Buzu gören çocuklar, kumsalda kum yerine buzla oynayıp eğlendi. Bazı çocuklar buz kütlelerinin üzerinde yürüyüp serinledi. Mert Can Meral, "3 günden beri çok sıcak bir hava var. Ben de bugün denize geldim. Etrafta çok çocuk vardı, önce 500 kilo buz döktürerek çocukları serinletmek istedim. Hepsi çok eğlendi, çok güldü, çok mutlu oldu. Sonra 1,5 ton daha getirip buraya serdik. Şu anda bütün çocukların keyifleri yerinde. Çocukları eğlendirmek güzel bir şey. Benim de çocuğum var, keyif aldım, mutlu oldum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

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