Bodrum'da caretta caretta yavrularının denize yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da caretta caretta yavrularının denize yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Bodrum\'da caretta caretta yavrularının denize yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Bodrum'da yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denize ulaşma anları vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi, durum DEKAMER'e bildirildi. Prof. Dr.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denize ulaşma anları, cep telefonuyla kaydedildi.

Ortakent Mahallesi Kargı Koyu'nda yumurtadan çıkan yavruların denize doğru ilerlediğini fark eden vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Çevredekiler, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) bildirdi.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, kaplumbağa yavrularının yuvalarından denize yolculuğunun temmuz ortasında başladığını ve eylül sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Ana üreme kumsallarındaki yuvaların titizlikle korunduğunu anlatan Kaska, dağınık ya da daha önce tespit edilmemiş kumsallardan da zaman zaman yuvalama ihbarı aldıklarını belirtti.

"Yavrular kesinlikle elle taşınmamalı"

Vatandaşlara yuvalara müdahale etmemeleri konusunda uyarıda bulunan Kaska, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan özellikle 'Yavrulara yardım ediyoruz.' diyerek, çıktığı kumsaldan doğrudan kovalara doldurup denize göndermemelerini talep ediyoruz. Çünkü bunlar denize doğru yürürken hem bizdeki göbek bağı gibi diyebileceğimiz yumurta sarısını temizliyorlar hem de yerin manyetik özelliklerinden dolayı doğduğu kumsalı öğreniyorlar. Bir de ömür boyu yüzecekleri için kaslarını da çalıştırmış oluyorlar. Bu nedenle yavruların kesinlikle elle taşınarak denize götürülmemesi gerekiyor."

Kaska, bir yuvadan tüm yavruların aynı gün çıkmadığını, çıkış sürecinin 4-5 gün sürebildiğini ifade ederek, vatandaşların yaralı kaplumbağa veya yuva gördüklerinde vakit kaybetmeden DEKAMER ile iletişime geçmelerini istedi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Güncel, Bodrum, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da caretta caretta yavrularının denize yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

18:51
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 19:36:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da caretta caretta yavrularının denize yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement