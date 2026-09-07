Bodrum'da caretta caretta yuvasından 62 yavru denizle buluştu - Son Dakika
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Bodrum'da caretta caretta yuvasından 62 yavru denizle buluştu

Bodrum\'da caretta caretta yuvasından 62 yavru denizle buluştu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Mahallesi Kargı Koyu'nda bir caretta caretta yuvasından toplam 62 yavru deniz kaplumbağasının denize ulaştığı belirlendi. DEKAMER ekiplerinin yaptığı incelemede yuvada ve kumsalda başka yavru kalmadığı tespit edilerek saha çalışmaları tamamlandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde önceki gün yuvadan çıkma anları cep telefonuyla görüntülenen 6 caretta caretta cinsi yavru deniz kaplumbağasının ardından yapılan incelemede, yuvadan 62 yavrunun denizle buluştuğu belirlendi.

Ortakent Mahallesi Kargı Koyu'nda önceki gün yumurtadan çıkan 6 yavru caretta carettanın kumsaldan denize ulaşma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirmesi üzerine görevliler bu sabah koya gelerek kapsamlı bir inceleme başlattı. Ekiplerin yuvada ve çevrede yürüttüğü incelemeler sonucunda, 6 yavru deniz kaplumbağasının daha sağlıklı şekilde suyla buluşması sağlandı. Yapılan alan taraması ve ölçümlerin ardından toplam 62 yavru kaplumbağanın yumurtadan çıkarak denize ulaştığı belirlendi. Yuvada ve kumsalda başka yavru kalmadığını tespit eden ekipler, bölgedeki saha çalışmalarını tamamladı.

'YUVAYI ÇOK İYİ KORUMA ALTINA ALMIŞLAR'

Bölgede inceleme yaptıklarını söyleyen DEKAMER Kamp Koordinatörü Atakan Serin, "3 gün önce bize Bodrum'da yavru çıkış ihbarı gelmişti. Bunu değerlendirmek üzere arkadaşlarımızla birlikte Ortakent Plajı'na geldik. Burada yuvayı buldu. Ortalama olarak iki ay kadar önce anne kaplumbağa, buraya yuva yapmıştı. Bu yuvayı açtık. 6 yavruyu denize gönderdik. Toplam 62 yavru denizle buluştu. Bodrumlulara ve Bodrum Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz yuvayı çok iyi şekilde koruma altına almışlar. Şerit çekerek içine girilmesini önlemişler. Yuvaların ölçümlerini aldık. Denizden uzaklık mesafesini, yuvanın çapını kuru ve ıslak olarak ölçümlerini yaptık. Yumurtaları saydık ve yuvayı kapattık" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güncel, Bodrum, Kargı, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da caretta caretta yuvasından 62 yavru denizle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da caretta caretta yuvasından 62 yavru denizle buluştu - Son Dakika
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