Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Bodrum\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Gündoğan Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın makilik ve otluk alanda çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına 2 uçak, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlandı.

31.07.2024 19:45
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gündoğan Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın makilik ve otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına havadan iki uçak, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda itfaiye ekibi ile su tankerleri destek verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışması yapılıyor.

Yangının çıkışıyla ilgili bölgede güvenlik güçlerince inceleme yapıldı.

Kaynak: AA

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