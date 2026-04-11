Bodrum'da Cinayet Davasında İki Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Bodrum'da Cinayet Davasında İki Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

11.04.2026 15:31
Bodrum'da Ümit Erol'un cinayetine karışan iki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ümit Erol'un öldürülerek yol kenarına gömülmesine ilişkin yargılanan 8 sanıktan 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Burak A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanık Hasan Tahsin A, tutuksuz sanıklar Fatma Nihal K, Sinan E, Tevfik Bülent S. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Burak A. ve Hasan Tahsin A'yı indirim uygulamadan, "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Ayrıca tutuksuz sanıklar Aybars Talu S, Erkan D, Sinan E. ve Tevfik Bülent S'ye ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 10'ar ay hapis verdi.

Sanıklar Fatma Nihal K. ile Gökhan İ. ise beraat etti.

Olay

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 29 Haziran 2022'de, kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirmişti.

Yapılan incelemede çürümeye başlayan yetişkin bir erkeğe ait ceset bulunmuştu. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş ve yapılan incelemede cesedin 50 yaşındaki Ümit Erol'a ait olduğu tespit edilmişti.

Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmış, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler biri kadın 8 şüpheliyi yakalamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Cinayet Davasında İki Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

