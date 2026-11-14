Bodrum'da cipin karterinden yola dökülen yağ motosikleti devirdi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da cipin karterinden yola dökülen yağ motosikleti devirdi, sürücü yaralandı

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Bodrum\'da cipin karterinden yola dökülen yağ motosikleti devirdi, sürücü yaralandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik Bulvarı'nda bir cipin yoldaki otomobil lastiğine çarpması sonucu delinen karterinden yola yağ döküldü. Yağ nedeniyle kayarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yola dökülen motor yağı nedeniyle kayarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik Bulvarı'nda Nuri Ali Koç yönetimindeki 48 AKB 776 plakalı cip, yolda bulunan otomobil lastiğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cipin yağ karteri delindi ve yola motor yağı döküldü. Bu sırada yoldan geçen 48 CAE 19 plakalı motosiklet, yağ nedeniyle kayarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cip sürücüsü Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken yoldaki lastiği son anda fark ettiğini ve çarpmaktan kaçınamadığını belirterek, aracının karterinin delinmesi sonucu yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin devrildiğini söyledi.

Kaynak: AA
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