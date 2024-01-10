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Bodrum'da ciple otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da ciple otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ciple otomobilin karıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda cipin sürücüsü ve diğer araçtaki yolcular hastaneye kaldırıldı.

Bodrum\'da ciple otomobil çarpıştı: 3 yaralı
10.01.2024 - 22:59,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ciple otomobilin karıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kerem Ege Ş'nin kullandığı 48 EG 620 plakalı cip, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamette kara yoluna çıkmaya çalıştığı belirtilen Gökhan A. idaresindeki 48 ABL 842 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Lastiği çıkarak ters dönen cipin sürücüsü ile diğer araçtaki yolcular Bilen A. ile 5 yaşındaki Furkan Ali A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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