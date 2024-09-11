Bodrum\'da Çöp Kamyonu Köpeği Öldürdü

Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 'Lucky' isimli köpek yaşamını yitirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 'Lucky' isimli köpek Bodrum Belediyesi'ne ait 07 ADA 770 plakalı çöp kamyonun altında kalıp, öldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sosyal hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Başkan Mandalinci, "Bahçelievler Mahallemizde atık toplama görevini yürüten çöp kamyonunun çarpması sonucu Lucky isimli hayvan dostumuzun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup titizlikle takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.