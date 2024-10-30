Bodrum'da Cumhuriyet Kutlamalarında Gergin Anlar - Son Dakika
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Bodrum'da Cumhuriyet Kutlamalarında Gergin Anlar

Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz'ın siyasi ifadeleri nedeniyle ilçe başkanları arasında gerginlik yaşandı. Olay, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin müdahalesi ile sona erdirildi.

30.10.2024 21:33
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Bodrum'da 29 Ekim kutlamasında gerginlik

MUĞLA - Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları için Bodrum'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte gerginlik yaşandı.

Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında akşam saatlerinde Bodrum Marina'dan başlayarak Belediye Meydanı'na kadar süren görkemli bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle birlikte yaklaşık 10 bin vatandaş, korteje katılarak marşlar eşliğinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Neyzen Tevfik Caddesi boyunca ilerleyen kortej, vatandaşların coşkulu tezahüratlarıyla Belediye Meydanı'na ulaştı.

Kortejin ardından, Belediye Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci halka seslenerek birlik beraberlik mesajı verdi. Mandalinci'nin konuşmasının ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz konuşma yaptı. Kazmaz'ın konuşmasında siyasi içerikli ifadelere yer vermesi, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve MHP Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafak'ın tepkisine neden oldu. İlçe başkanları, Kazmaz'a "Burası siyaset alanı değil" diyerek tepki gösterirken, Kazmaz'ın mikrofonunun alınmasını istedi. Bu sırada, alanda bulunan partililer de ilçe başkanlarına destek vererek Kazmaz'a tepkilerini gösterdi. Kazmaz, konuşmasını tamamladıktan sonra, ifadelerinin siyasi olarak algılanmasından dolayı özür diledi.

Kısa süreli gerginlik, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin araya girmesiyle sona erdirilmeye çalışıldı. Başkan Mandalinci, ilçe başkanlarıyla konuşarak ortamı sakinleştirdi. Gerginliğin ardından sanatçı Volkan Konak sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Bodrum'da düzenlenen etkinlikler, bu gergin anlara rağmen büyük bir katılımla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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