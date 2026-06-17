Bodrum Belediyesi, Deniz Dibi Temizliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, Deniz Dibi Temizliğini Sürdürüyor

17.06.2026 16:31  Güncelleme: 17:29
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Bodrum Belediyesi'nin 12 yıldır sürdürdüğü 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganlı deniz dibi temizliği etkinliği Turgutreis'te yapıldı. Dalış ekibi denizden 260 kilogram atık çıkardı. Bir sonraki etap Gümüşlük'te gerçekleştirilecek.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla sürdürülen deniz dibi temizliği etkinliği Turgutreis'te gerçekleştirildi.

12 yıldır "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen ve her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin bu haftaki etabı Turgutreis'te yapıldı. Etkinliğe, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan, Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış, belediye personeli, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

BİR SONRAKİ ÇALIŞMA GÜMÜŞLÜK'TE

Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışmalarında denizden yaklaşık 260 kilogram atık çıkarıldı. Toplanan atıklar arasında cam ve plastik şişeler, metal parçaları, balıkçılık malzemeleri ve çeşitli atıklar yer aldı. Çıkarılan atıklar, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Turgutreis sahilinde sergilendikten sonra Konacık Mahallesi'nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Deniz Dibi Temizliğinin sonraki etabı 24 Haziran Çarşamba günü Gümüşlük'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, Deniz Dibi Temizliğini Sürdürüyor - Son Dakika

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