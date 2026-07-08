Bodrum Belediyesi'nin Deniz Dibi Temizliği, Gündoğan'da Devam Etti

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla hayata geçirilen deniz dibi temizliği, bu hafta Gündoğan'da gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına dikkati çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, 2026 yılı 9. etap çalışmasıyla Gündoğan Koyu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Özten ve Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci katıldı.

Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibinin gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinde denizden yaklaşık 410 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar arasında cam ve plastik şişeler, metal parçalar, içecek kutuları, tek kullanımlık ürünler, balıkçılık malzemeleri ve çeşitli evsel atıkların yanı sıra ağda makinesi, kamp sandalyesi, çeşitli araçlara ait farklı ebatlarda lastikler ile hayalet ağ dikkati çekti.

Atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Etkinlikle deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlanması ve çevre konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

ETKİNLİKLER TÜRKBÜKÜ'NDE DEVAM EDECEK

Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her hafta farklı bir koyda sürdürülen "Denize En Çok Mavi Yakışır" temizlik etkinliğine 22 Temmuz Çarşamba günü Türkbükü Koyu'nda devam edilecek.