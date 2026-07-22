Bodrum'da Deniz Dibi Temizliğinin 10. Etabı, Türkbükü'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bodrum'da Deniz Dibi Temizliğinin 10. Etabı, Türkbükü'nde Gerçekleştirildi

22.07.2026 14:54  Güncelleme: 16:11
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Bodrum Belediyesi'nin 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla yürüttüğü deniz dibi temizlik çalışmalarının 10. etabı Türkbükü'nde gerçekleştirildi. Dalış ekipleri denizden 650 kilogram atık çıkarırken, toplanan malzemeler geri dönüşüme kazandırılmak üzere ilgili merkeze teslim edildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen deniz dibi temizlik çalışmalarının 2026 yılı 10. etabı, Türkbükü'nde gerçekleştirildi.

Türkbükü Halk Plajı'nın bulunduğu alandan denize açılan Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibi, gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasında deniz dibinden yaklaşık 650 kilogram atık çıkardı. Toplanan atıkların büyük bölümünü tek kullanımlık ürünler oluştururken, çok sayıda araç lastiği, platform demirleri, cam ve plastik şişeler, metal parçalar, içecek kutuları ile çeşitli balıkçılık malzemeleri de denizden çıkarıldı.

Denizden çıkarılan atıklar, vatandaşlar tarafından yakından incelenirken fotoğraflanarak kayıt altına alındı. Vatandaşlar tarafından deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla atıklar, çocuklarına gösterilerek tanıtıldı.

Atıklar, kıyıda ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne teslim edildi. Gerçekleştirilen çalışmayla deniz ekosistemine zarar veren atıklar denizden uzaklaştırılırken deniz kirliliğine karşı farkındalık oluşturulması da hedeflendi.

Bodrum Belediyesi tarafından Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle yaz sezonu boyunca ilçenin farklı koylarında sürdürülen deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen 10 etapta denizlerden tonlarca atık çıkarılarak denizlerin korunmasına katkı sağlandı.

Bodrum Belediyesi, temiz denizlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla deniz dibi temizlik çalışmalarını ilçenin farklı koylarında belirlenen program doğrultusunda sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Deniz Dibi Temizliğinin 10. Etabı, Türkbükü'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Deniz Dibi Temizliğinin 10. Etabı, Türkbükü'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika
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