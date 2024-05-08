Bodrum'da Deniz Dibi ve Kıyı Temizliği Etkinliği - Son Dakika
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Bodrum'da Deniz Dibi ve Kıyı Temizliği Etkinliği

Bodrum\'da Deniz Dibi ve Kıyı Temizliği Etkinliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 'Denize En Çok Mavi Yakışır' ve 'Daha Temiz Bir Bodrum İçin' sloganlarıyla deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Kumbahçe, Gümbet Dolgu Alanı, Akçaalan Kapalı Pazar Yeri ve Yalıkavak Atatürk Meydanı'nda yapılan temizlik çalışmalarına öğrenciler, belediye personeli ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. Kıyı temizliğinde onlarca torba çöp toplandı ve deniz dibi temizliğinde ise yaklaşık 250 kilogram atık malzeme çıkarıldı. Toplanan atıklar Kumbahçe Meydanı'nda sergilendikten sonra atık getirme merkezine götürüldü.

08.05.2024 15:35
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişinin katılımıyla deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla deniz dibi, "Daha Temiz Bir Bodrum İçin" sloganıyla da kıyı temizliği programı düzenlendi.

Kumbahçe, Gümbet Dolgu Alanı, Akçaalan Kapalı Pazar Yeri ve Yalıkavak Atatürk Meydanı'nda eş zamanlı başlatılan temizliğe ilçe genelindeki okullardan öğrencilerin yanı sıra belediye personeli ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. Kıyı temizliğinde onlarca torba çöp toplandı.

Kumbahçe sahilinde dalgıçların da katıldığı deniz dibi temizliğinde de cam, pet şişe, matkap, cep telefonu ve otomobil lastiği gibi yaklaşık 250 kilogram atık malzeme çıkarıldı.

Denizden toplanan atıklar bir süre Kumbahçe Meydanı'nda sergilendikten sonra, Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de yer aldığı çevre temizliğine 700'den fazla kişinin destek verdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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