Bodrum'da Deprem ve Tsunami Paneli Düzenleniyor - Son Dakika
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Bodrum'da Deprem ve Tsunami Paneli Düzenleniyor

Bodrum Belediyesi, 'Ege Denizi Deprem Fırtınası ve Olası Tsunami Senaryoları' konulu bir panel düzenliyor. 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek panelde, uzmanlar deprem fırtınaları ve tsunami riskleri üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

18.02.2025 13:12  Güncelleme: 14:31
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, "Ege Denizi Deprem Fırtınası ve Olası Tsunami Senaryoları" konulu deprem paneli düzenleniyor. 20 Şubat Perşembe günü düzenlenecek panelde, deprem fırtınaları ve bunların getireceği tsunami riskleri konuşulacak.

Bodrum Belediyesi, "Ege Denizi Deprem Fırtınası ve Olası Tsunami Senaryoları" paneli düzenleniyor. 20 Şubat Perşembe günü saat 13.00'te Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenecek panelde, Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Volkan Bilimci Prof. Dr. Gonca Kuşcu, Uluslararası Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Peyzaj Mimarı ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Gülşen Aytaç ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi Metin Soylu, Ege denizindeki deprem fırtınası ve olası tsunami senaryoları ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Deprem fırtınaları ve bunların getireceği tsunami risklerinin konuşulacağı Deprem Panelinde bölgedeki deprem aktivitelerinin sıklığı, büyüklükleri ve tsunami olasılıkları hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

"Bodrum'un geleceğini güvence altına almak için güçlü bir adım olacak"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi olarak kenti olası afetlere karşı dirençli hale getirmek için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çalışmalarına devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Son günlerde gerek dünya gerekse ülke gündemini meşgul eden olası Ege depremi ve tsunami riskine yönelik ilçe genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz deprem panelinde, alanında uzman ve birbirinden kıymetli bilim insanlarıyla bir araya geleceğiz.  Panelimiz, yalnızca akademik bir tartışma ortamı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Bodrum'un geleceğini güvence altına almak için güçlü bir adım olacak. Halka açık olarak gerçekleştireceğimiz panele tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Hep birlikte, bilim ve dayanışmanın gücüyle daha güçlü bir Bodrum inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Deprem ve Tsunami Paneli Düzenleniyor - Son Dakika

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