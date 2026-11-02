Bodrum\'da düzenlenen operasyonda 35 kaçak göçmen ve 4 kaçakçı şüphelisi yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ekim'de saat 21.00'da, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınmasıyla çalışma yaptı. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurdu. Bottaki 8'i çocuk olmak üzere 35 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olayla bağlantılı olarak karada yapılan takip sonucu da Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müştereken 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.