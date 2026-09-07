Bodrum\'da Filenin Sultanları\'nın Avrupa şampiyonluğu dev ekranlarda coşkuyla izlendi

(MUĞLA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olması, Bodrum'da meydanlara kurulan dev ekranlardan maçı izleyen binlerce sporsevere büyük sevinç yaşattı.

Filenin Sultanları'nın saat 19.00'da başlayan final mücadelesi; eş zamanlı olarak Bodrum Belediye Meydanı, Turgutreis Atatürk Meydanı ve Yalıkavak Atatürk Meydanı'na kurulan dev ekranlardan canlı olarak yayınlandı. Ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla meydanları dolduran binlerce Bodrumlu, şampiyonluk heyecanına ortak oldu. Maçın son sayısı ile birlikte alanlarda başlayan galibiyet coşkusu ve sevinç gösterileri kentin dört bir yanına yayıldı.

"TEBRİKLER FİLENİN SULTANLARI"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek, "Avrupa Şampiyonası heyecanını Bodrum'un üç farklı meydanında kurduğumuz dev ekranlarda, hemşehrilerimizle omuz omuza yaşadık. CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde büyük bir mücadele ortaya koyarak Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Bu gurur hepimizin, bu kupa Türkiye'nin! Tebrikler Filenin Sultanları" dedi.