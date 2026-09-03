Bodrum'da Filiz Akın'ın adı Gündoğan Mahallesi'nde oturduğu sokağa verilecek - Son Dakika
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Bodrum'da Filiz Akın'ın adı Gündoğan Mahallesi'nde oturduğu sokağa verilecek

Bodrum\'da Filiz Akın\'ın adı Gündoğan Mahallesi\'nde oturduğu sokağa verilecek
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Bodrum Belediye Meclisi, oy birliğiyle usta oyuncu Filiz Akın'ın adının Gündoğan Mahallesi'nde oturduğu evin üst sokağına verilmesini kabul etti. Sanatçının eşi Sönmez Köksal, karardan büyük mutluluk duyduğunu belirterek başta Belediye Başkanı Tamer Mandalinci olmak üzere meclise şükranlarını sundu.

Bodrum Belediyesi, geçen yıl vefat eden usta oyuncu Filiz Akın'ın adını, oturduğu mahalledeki sokağa verecek.

Bodrum Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı gündeminde, ilçe sınırlarında herhangi bir sokağa "Filiz Akın" isminin verilmesi talebine ilişkin komisyon raporu??????? da görüşüldü.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başkanlığındaki toplantıda oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Filiz Akın'ın adı, Gündoğan Mahallesi'nde oturduğu evin üst sokağına verilecek.

Eşi Sönmez Köksal'dan "teşekkür" mesajı

Sanatçının eşi Sönmez Köksal, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, karardan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Eşi Filiz Akın'ın 30 yıldan fazla süredir hiç aksatmadan yaz aylarını ve Kovid-19 ile birlikte yaşamının son yıllarını Gündoğan'da geçirdiğini belirten Köksal, şunları kaydetti:

"Gündoğan ana ikametgahı olmuştu ve burada büyük huzur bulurdu. Filiz'in evinin hemen üst sokağına adının verilmesi büyük bir kadirşinaslık örneği. Kararından dolayı başta Bodrum Belediye Başkanı Sayın Tamer Mandalinci olmak üzere Belediye Meclisini kutlar, kendim, bütün aile ve sevenleri adına şükranlarımı sunarım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Filiz Akın'ın adı Gündoğan Mahallesi'nde oturduğu sokağa verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Filiz Akın'ın adı Gündoğan Mahallesi'nde oturduğu sokağa verilecek - Son Dakika
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