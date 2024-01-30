Bodrum\'da Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

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Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizlerde etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri iptal edildi. Yetkililer balıkçılara denize açıklamayın uyarısı yaptı. Öte yandan, Torba sahilinde dalgalar nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Bodrum- Marmaris arasında, dün denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, 28 Ocak akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 31 Ocak sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Bu kapsamda, bekleneb fırtına bugün sabah saatlerinden itibaren yarımadanın kuzey bölgeleri Yalıkavak, Göltürkbükü ve Torba sahillerinde etkili oldu. Fırtınanın hızı saatte 70 kilometreye ulaştı. Yalıkavak Koyunbaba sahiline dalgalar vurdu. Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Torba sahilinde dalgalar nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Öte yandan, yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri hava şartlarına bağlı olarak iptal edildi.