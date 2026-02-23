Bodrum Sahillerinde Fırtına ve Yağış Sonrası Kapsamlı Temizlik

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta ilçe genelinde etkili olan fırtına ve yoğun yağışın ardından sahillerde temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalara, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Bodrum'da geçen hafta etkili olan şiddetli fırtına ve yağışla birlikte deniz ve sahilden taşan kumlar ile sahilde biriken atıklar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında sahil şeridi, yürüyüş yolları ve sahile çıkan ara sokaklarda temizlik ve yıkama çalışmalarının yanı sıra yol ve sahil düzenlemeleri de yapıldı.

Yağışın yoğun olarak hissedildiği bölgelere öncelik verilirken; ekipler Kumbahçe Cumhuriyet Caddesi, Gümüşlük sahili, Yalıkavak Plaj Caddesi ve Bitez Mahallesi sahil şeridinde çalıştı.