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Bodrum'da Fırtına: Yelkenli Tekneler Karaya Oturdu, Balıkçı Tekneleri Su Aldı - Son Dakika
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Bodrum'da Fırtına: Yelkenli Tekneler Karaya Oturdu, Balıkçı Tekneleri Su Aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 yelkenli tekne karaya oturdu, birçok balıkçı teknesi su aldı. Yetkililer balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yaptı.

Bodrum\'da Fırtına: Yelkenli Tekneler Karaya Oturdu, Balıkçı Tekneleri Su Aldı
07.01.2024 - 15:35,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle 2 yelkenli tekne karaya oturdu, birçok balıkçı teknesi su aldı. Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aşarken, yettkililer balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevrelerinde fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtınan gece saatlerinden geldi. Gece boyunca etkili olan fırtınanın hızı 80 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle Bodrum'da günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yarımada'nın güney sahillerine dev dalgalar karaya vurdu. Yetkililer balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yaptı. Gümbet Koyu'nda demirli bir yelkenli, fırtınanın etkisiyle kıyıya sürüklenip karaya oturdu, hasar aldı. Bitez, Gümbet ve Kumbahçe koylarında demirli 10'dan fazla amatör balıkçı teknesi su aldı. Tekne içerisindeki malzemeler sahile dağılırken, fırtına nedeniyle sahil kenarındaki çöp bidonları dalgalarla yerinden çıkıp denize sürüklendi. Fırtınanın etkilediği noktalardan Gümüşlük'te de koyda demirli bir yelkenli tonozdan ayrılıp kıyıya sürüklendi, karaya oturdu. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı. İlçede bazı işletmelerin tenteleri zarar gördü. Bodrum Marina  içerisinde faaliyet gösteren bir restoranın tentesi fırtınayla terasa uçtu, korkuluk camları yerinden çıktı. Bölgede onlarca ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı.

Bu arada fırtına sırasında Bitez'de bir sporcunun dev dalgaların arasında sörf yaptığı görüldü.

Kaynak: DHA
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