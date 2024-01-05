Bodrum\'da \'Gazze İçin Hayır Çarşısı\' Kermesi Düzenlendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Gazze İçin Hayır Çarşısı' kermesi düzenlendi. Kermeste elde edilen gelirler Filistin'e bağışlanacağı belirtildi.

Bodrum Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bodrum Şubesi Şubesi tarafından 'Gazze İçin Hayır Çarşısı' kermesi düzenlendi. Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde düzenlenen kermese Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı ve çok sayıda gönüllü katıldı. Kermes alanına Türk ve Filistin bayrakları asıldı. Kermeste başta yiyecek olmak üzere çok sayıda ürün satışa çıkarıldı. Kermeste elde edilen gelirin Filistin'e bağışlanacağı belirtildi. Kermesle ilgili konuşan Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Bodrum İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Bodrum Şubesi ve paydaşlarla birlikte Filistin yararına hayır çarşısı organize ettik. Hayırseverlerin katkılarıyla güzel bir faaliyete imza attık. Emeğe geçen herkese teşekkür ederiz dedi.(DHA)