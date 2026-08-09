Bodrum Belediyesi Gençlik ve Tarım Kampı'nın 3. dönemi tamamlandı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Gençlik ve Tarım Kampı'nın 3. dönemi tamamlandı

Bodrum Belediyesi Gençlik ve Tarım Kampı\'nın 3. dönemi tamamlandı
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Bodrum Belediyesi'nin Garaova Tarım Park'ta düzenlediği Gençlik ve Tarım Kampı'nın 3. dönemi; lavanta hasadı, sürdürülebilir tarım eğitimleri ve Agro Bodrum Rotası ziyaretleriyle tamamlandı. Katılımcılara sertifika töreniyle belgeleri verildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından gençlerin sürdürülebilir tarım konusunda bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenen Gençlik ve Tarım Kampı'nın 3. dönemi tamamlandı.

Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Bodrum ve Muğla'nın ilçelerinden katılımcıların yer aldığı Gençlik ve Tarım Kampı, Garaova Tarım Park'ta gerçekleştirildi. Doğayla iç içe bir ortamda düzenlenen programda katılımcılar, tarımsal üretimin aşamalarını görerek uygulamalı çalışmalara katıldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kamp, sabahın erken saatlerinde lavanta hasadı ile başladı. Hasadın ardından gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerde sürdürülebilir tarım, yerel üretim ve doğal kaynakların korunması gibi konular ele alındı.

Program kapsamında yerel gastronomi, kültürel miras ve kırsal yaşamı bir araya getiren Agro Bodrum Rotası üzerindeki üretim alanları da ziyaret edildi. Ziyaretlerde üretim süreçlerini yerinde inceleyen katılımcılar, üreticilerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

KAMPIN SON GÜNÜ SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan ile Tarımsal Hizmetler Müdürü Sinem Uyar Kuyumcu'nun katıldığı törende, programı tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Gençlik ve Tarım Kampı'nın 3. dönemi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Gençlik ve Tarım Kampı'nın 3. dönemi tamamlandı - Son Dakika
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