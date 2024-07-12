Bodrum'da Gençlik ve Tarım Kampı'nın Birinci Dönemi Sona Erdi

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampı'nın birinci dönemi sona erdi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Garaova Tarım Park'ta dördüncüsü düzenlenen 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampı'nın birinci dönemi, üniversite öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Birinci dönemin ilk gününde öğrenciler, sabah tarihi Leleg yolunda yürüyüş yaptı. İyi Tarım Uygulamaları ve Konvansiyonel Tarım Teorik Eğitimi, Bağcılık ve Şarapçılık Uygulama Eğitimi ile Organik Tarım Uygulamaları Teorik Eğitimi alan öğrenciler, Topraksız Tarım Serası'nı da ziyaret etti.

Programın kalan günlerinde İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi'nde Tohumculuk ve Bitkisel Üretim Yöntemleri Eğitimi, Arıcılık Eğitimi, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi alan katılımcılara Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgilendirme de yapıldı. Katılımcılar eğitimlerin yanı sıra kamp ateşi, açık hava sineması ve gezi gibi sosyal aktivitelerle de keyifli vakit geçirdi. Ayrıca Belediye Şehir Tiyatrosu oyuncuları, katılımcılara yönelik "Doğaçlama Tiyatro Atölyesi" düzenledi.

Tarımsal Hizmetler Müdürü Ercan Pehlivan, düzenlenen kamplara ilişkin, " Türkiye'nin her yerinden 18-40 yaş arası başvuru yapanlardan her hafta 30 kişilik öğrenci gruplarını misafir ediyoruz. Gün içinde eğitimler sonrası Bodrum'un Gökova'ya açılan kapısı olan Yalıçiftlik'te öğrencilerimizi denize götürüyoruz ve öğrencilerimizi hem eğitip hem de eğlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu proje sayesinde Bodrum'u tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz" dedi.

"Gençlerimizi doğru tarım teknikleri ve toprakla buluşturuyoruz"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'müzce organize ettiğimiz 2024 yılı 4. Gençlik ve Tarım Kampı, başladı. 5 dönem halinde gerçekleştireceğimiz kampımızda, gençlerimizi doğru tarım teknikleri ve toprakla buluşturuyoruz. Ülkemizin farklı bölgelerinden çok sayıda öğrenciyi misafir ettiğimiz bu kamp programıyla kentimizin tarım yüzünü tüm Türkiye'ye anlatma fırsatı buluyoruz. Bodrum'un sadece deniz, kum, güneşten ibaret olmadığı konusunda farkındalık yaratmak, kentimizin agro turizm bakımından da elini güçlendirecek" diye konuştu.

Öğrenciler, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve meclis üyelerinden katılım belgelerini aldı.

5 dönem olarak planlanan 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampı'nın ikinci dönemi, 21-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.