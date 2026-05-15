Bodrum'da Göçmen Botu Battı: 1 Ölü, 22 Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 1 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi, 22'si kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 sahil güvenlik botu sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında bottaki 1'i yaralı 22 düzensiz göçmen kurtarılırken 1 kişinin denizde cansız bedenine ulaşıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmelerde kayıp başka kişinin bulunmadığının belirlenmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının sona erdirildiği öğrenildi.