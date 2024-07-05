Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 3 Temmuz'da gece saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fener mevkisinde 25 düzensiz göçmenin yakalanmasının ardından bölgede araştırma yapıldı.

İnsansız hava aracıyla yapılan alan taramasında göçmenlerin plakası tespit edilen bir minibüsle bölgeye bırakıldığı belirlendi.

Bahse konu araç Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla durduruldu. Araçta ve çevresinde organizatör oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 1 araç ve 1 bot da ele geçirildi.