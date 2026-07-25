Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Tutuklu
Bodrum'da düzenlenen operasyonda 7 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde ve Bitez Akvaryum koy girişinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce yürütülen çalışmada iki ayrı olayda 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.H.P., S.A., F.Y., M.A., A.A., M.C. ve M.H. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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