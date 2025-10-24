Bodrum\'da Göçmen Teknesi Battı: 7 Ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Ortakent açıklarında teknenin battığı yönünde ihbar alan ekipler, bölgeye dört Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi ve bir helikopter ile çok sayıda kurtarma ekibi sevk etti.
Olay yerinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu, denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik unsurları tarafından sağ olarak kurtarıldı. Kazada yaşamını yitiren 7 kişinin cansız bedenine de ulaşılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.
