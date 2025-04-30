Bodrum'da Görüntü Kirliliğine Karşı Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Başlatıldı

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi ile Bodrum Sanayi esnafı iş birliğiyle, çatılarda ve sokaklarda oluşan görüntü kirliliğinin önüne geçmek için bölgede temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sanayi Sitesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaftan gelen talep, öneri ve şikayetleri yerinde dinleyen Mandalinci, sanayi genelinin düzenlenmesi için ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat verdi. Çalışmaların başladığı bölgede, bazı sokaklarda asfaltlanırken, Hasan Reşat Öncü Caddesi ve yan yolundaki korkuluk ve orta refüj korumaları boyandı.

Sanayi esnafı ile sohbetinde iş birliğinin önemine değinen Mandalinci'nin çağrısına esnaf da kayıtsız kalmadı. Bodrum Belediyesi tarafından sanayi esnafına ücretsiz kireç dağıtıldı. Esnaf, binaların dış cephelerini daha temiz ve düzenli görünmesi için boyadı. Çatılardaki ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi için yapılan uyarıları dikkate alan esnaf, temizlik ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, esnafa duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, "İmece usulü, hep beraber Bodrum'umuzun her noktasını güzelleştireceğiz" dedi.