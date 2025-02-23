Bodrum'da 'Hadi Öldürsene Canikom' Oyunu Yeniden Sahnelendi

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun geçen sezon büyük ilgi gören "Hadi Öldürsene Canikom" oyunu, yeniden sahnelendi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Hadi Öldürsene Canikom" oyunu, Nurol Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluştu. Yoğun ilgi gören oyun, kahkahalar ve alkışlar eşliğinde sahnelendi.

Oğulcan Çelik'in yönetiminde Cansın Türkdoğan, Ziba Türk Ateş ve Sertaç Aydın'ın başarılı performanslarıyla sergilenen oyun, yoğun talep üzerine gelecek hafta da seyircisiyle buluşacak. Bu eğlenceli deneyimi yaşamak isteyen tiyatroseverler, biletlerini biletinial.com adresinden temin edebilecek.

Toplumsal baskılara, sosyal yaralara ve tabulara ince bir mizah anlayışıyla dokunan Hadi Öldürsene Canikom'un kadın tiyatro oyuncuları, 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında "En İyi Komedi Kadın Performans" ödülüne layık görülmüştü.