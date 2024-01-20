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Bodrum'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Yalıkavak Bodrum kara yolu Yakaköy mevkisinde meydana gelen kazada, henüz sürücülerin kimlikleri belirlenemeyen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, hafif ticari araç ise yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, motosiklette bulunan Ayşegül Baloğlu'nun (22) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan Cüneyt Y. ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bodrum\'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
20.01.2024 - 00:41,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yalıkavak Bodrum kara yolu Yakaköy mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilmeyen 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen 48 AOY 737 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun (22) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Motosikletteki yaralı Cüneyt Y. de ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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