Bodrum'da Havuza Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yalıkavak Dirmil Mahallesi'nde kiraladıkları yazlıkta tatil yapan ailenin bebeği Ali Aydın N, evin havuzuna düştü.

Bebeği havuzdan çıkaran ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 yaşındaki bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.