Bodrum'da Hıdırellez Gelenekleri Kültür ve Doğa Gezisiyle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da Hıdırellez Gelenekleri Kültür ve Doğa Gezisiyle Kutlandı

Geniş Video İzle

Bodrum Belediyesi, Turgutreis Termera antik kentinde düzenlediği kültür ve doğa gezisi sırasında, Hıdırellez geleneğini kutlamak için katılımcılar dilek kurdeleleri astı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüşte, antik kent kalıntıları ve bölgenin tarihi hakkında bilgi verildi.

05.05.2025 11:50  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından Turgutreis Termera antik kenti ve çevresine düzenlenen kültür ve doğa gezisine katılanlar, volkanik kraterin bulunduğu alandaki ağaca dilek kurdelelerini asarak Hıdırellez'i kutladı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi, bu hafta Turgutreis Termera antik kenti ve çevresine yürüyüş düzenledi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Vekili Kanat Özsert'in de eşlik ettiği yürüyüşe, yaklaşık 200 kişi katıldı.

Günbatımı konseptinde organize edilen yürüyüşte arkeolog Serap Topaloğlu, katılımcılara Leleg kentlerinden Termera Antik Kent kalıntıları ve tarihi, kentin akropolü, kent surları ve giriş kapısı, çiftlik evleri ve ölü gömme geleneklerine ilişkin bilgi verdi. Yürüyüş rotasında bulunan kalıntıların gösterildiği gezide  Topaloğlu; bölgenin kırsal kimliğini yansıtan antik tarım terasları, çiftlik evleri, Bodrum'un Osmanlı dönemindeki kırsal kimliğini yansıtan endüstriyel yapıların başında gelen yel değirmenleri ile ilgili de bilgilendirme yaptı.

Yürüyüşün volkanik kratere devam ettiği gezide, katılımcılar yanardağa ilişkin bilgilendirildi; kraterin bulunduğu yerdeki uygarlıkların kalıntılarından kaya mezarları ve çiftlik evleri incelendi.

Gün Batımı Halk Plajı'nda Hıdırellez Şenliği

Katılımcılar, kraterin bulunduğu alandaki ağaca dilek kurdelelerini asarak Hıdırellez geleneğini yürüyüşe taşıdı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından ise Bodrum Belediyesi ile Turgutreis ve Bahçelievler muhtarlığı iş birliğinde Gün Batımı Halk Plajı'nda Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Başkan Mandalinci, etkinliğe ilişkin şunları kaydetti:

"Yaşadığımız yerin tarihini ve buradan geçen kadim medeniyetlerin izlerini; o izlerin günümüzdeki yansımalarını görmek, yerinde yaşamak ve bir arkeolog sayesinde gerçeği doğru bilgiyi yerinde görerek, hissederek öğrenmek çok kıymetli. Bu yıl ilk defa yapmış olduğumuz ve katılımın son derece yüksek olduğu, bundan da son derece gurur duyduğum Kültür ve Doğa Gezileri düzenliyoruz. Bodrum'un eşsiz doğasını ve kadim kültürel mirasını halkımızla birlikte yeniden keşfetmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Termera gibi önemli antik kentleri; tarih, kültür ve doğayı bir araya getirerek halkımıza hatırlatıyoruz. Geleneksel değerlerimizi yaşatmak için düzenlemiş olduğumuz kültür gezisine bu sefer, Hıdırellez etkinliklerini de ekleyerek tarih ve doğa kokan gezimizi daha da anlamlı kıldık. Bodrum'umuzun bütün tarihi noktalarını, destinasyonlarını vatandaşlarımızın katılımı ile yerinde deneyimlemeyi sürdüreceğiz. Hem katılanlara hem emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Turgutreis, Hıdırellez, Güncel, Bodrum, Kültür, Sanat, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Hıdırellez Gelenekleri Kültür ve Doğa Gezisiyle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:37:10. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Hıdırellez Gelenekleri Kültür ve Doğa Gezisiyle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.