Bodrum'da Hıdırellez Gelenekleri Kültür ve Doğa Gezisiyle Kutlandı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından Turgutreis Termera antik kenti ve çevresine düzenlenen kültür ve doğa gezisine katılanlar, volkanik kraterin bulunduğu alandaki ağaca dilek kurdelelerini asarak Hıdırellez'i kutladı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi, bu hafta Turgutreis Termera antik kenti ve çevresine yürüyüş düzenledi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Vekili Kanat Özsert'in de eşlik ettiği yürüyüşe, yaklaşık 200 kişi katıldı.

Günbatımı konseptinde organize edilen yürüyüşte arkeolog Serap Topaloğlu, katılımcılara Leleg kentlerinden Termera Antik Kent kalıntıları ve tarihi, kentin akropolü, kent surları ve giriş kapısı, çiftlik evleri ve ölü gömme geleneklerine ilişkin bilgi verdi. Yürüyüş rotasında bulunan kalıntıların gösterildiği gezide Topaloğlu; bölgenin kırsal kimliğini yansıtan antik tarım terasları, çiftlik evleri, Bodrum'un Osmanlı dönemindeki kırsal kimliğini yansıtan endüstriyel yapıların başında gelen yel değirmenleri ile ilgili de bilgilendirme yaptı.

Yürüyüşün volkanik kratere devam ettiği gezide, katılımcılar yanardağa ilişkin bilgilendirildi; kraterin bulunduğu yerdeki uygarlıkların kalıntılarından kaya mezarları ve çiftlik evleri incelendi.

Gün Batımı Halk Plajı'nda Hıdırellez Şenliği

Katılımcılar, kraterin bulunduğu alandaki ağaca dilek kurdelelerini asarak Hıdırellez geleneğini yürüyüşe taşıdı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından ise Bodrum Belediyesi ile Turgutreis ve Bahçelievler muhtarlığı iş birliğinde Gün Batımı Halk Plajı'nda Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Başkan Mandalinci, etkinliğe ilişkin şunları kaydetti:

"Yaşadığımız yerin tarihini ve buradan geçen kadim medeniyetlerin izlerini; o izlerin günümüzdeki yansımalarını görmek, yerinde yaşamak ve bir arkeolog sayesinde gerçeği doğru bilgiyi yerinde görerek, hissederek öğrenmek çok kıymetli. Bu yıl ilk defa yapmış olduğumuz ve katılımın son derece yüksek olduğu, bundan da son derece gurur duyduğum Kültür ve Doğa Gezileri düzenliyoruz. Bodrum'un eşsiz doğasını ve kadim kültürel mirasını halkımızla birlikte yeniden keşfetmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Termera gibi önemli antik kentleri; tarih, kültür ve doğayı bir araya getirerek halkımıza hatırlatıyoruz. Geleneksel değerlerimizi yaşatmak için düzenlemiş olduğumuz kültür gezisine bu sefer, Hıdırellez etkinliklerini de ekleyerek tarih ve doğa kokan gezimizi daha da anlamlı kıldık. Bodrum'umuzun bütün tarihi noktalarını, destinasyonlarını vatandaşlarımızın katılımı ile yerinde deneyimlemeyi sürdüreceğiz. Hem katılanlara hem emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."