Bodrum\'da içme suyu hattında patlama: Araç çukura düştü, iş yerleri su bastı

Antalya'da Uluslararası Runtalya Maratonu Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen 19. Uluslararası Runtalya Maratonu'na 52 ülkeden 9 bin 600 sporcu katıldı. Yarışmada maraton erkekler kategorisinde Akil Samir birinci olurken, kadınlarda Maria Kolpakova birinciliği elde etti. 21 kilometre erkeklerde Stenislav Ageliarov birinci, kadınlarda ise Yuliya Kaladkevich birincilik kazandı. Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Andrei Strizhakov birinci olurken, kadınlarda Anastasiia Slepneva birinciliği elde etti. Fetih koşusunda ise Utku Koyuncu birinci oldu. Ödüller, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından verildi.