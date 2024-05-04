Bodrum\'da İçme Suyu Patlaması: 16 Mahallede Su Kesintisi

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle 16 mahallede su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Torba Mahallesi ana içme suyu hattında patlak meydana geldiği hatırlatıldı.

Patlamanın ardından 16 mahallede su kesintisinin yaşandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalıkavak, Koyunbaba, Gümüşlük, Bahçelievler, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, Gölköy, Türkbükü, Gündoğan, Küçükbük, Farilya, Dirmil, Geriş, Turgutreis ve Dağbelen mahallelerimizi etkileyen arızanın yaşandığı bölgede ekiplerimiz ilk andan itibaren aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Arızanın tamiratı, boşalan boruların ve depoların tekrar dolması süresince belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Tamirat çalışmaları ve su kesintisi ile ilgili gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bodrumlu hemşerilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz."

İlçede dün gece saatlerinde Torba-Gündoğan kara yolu Torba Kavşağı istikametinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından yolda çökme olmuş, tonlarca su da çevreye akmıştı.