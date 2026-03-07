Bodrum'da İş İnsanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bodrum'da İş İnsanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

07.03.2026 16:52
Bodrum'da beton mikserinin çarptığı Murat Murathanoğlu toprağa verildi, kaza araştırılıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı kazada hayatını kaybeden Murat Murathanoğlu (79), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün saat 11.30 sıralarında Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Işıklarda bekleyen M.A. (29) idaresindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, hareket ettiği sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı Murat Murathanoğlu'na çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murathanoğlu hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, M.A. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası M.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Murathanoğlu için Gölköy Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine; ailesi ve sevenleri başta olmak üzere iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. 2 çocuk babası Murathanoğlu, cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

-Cenaze namazından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

-Beton mikserinin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada -ARŞİV

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

2) NEFES BORUSUNA YİYECEK KAÇTI, KURTARILAMADI (2)

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu hayatını kaybeden Fevzi Bilici'nin (78) cenazesi, ailesi tarafından hastaneden teslim alınarak Yahyalı Camikebir Camisi'ne getirildi. 4 çocuk babası Bilici için burada cenaze namazı kılındı. Bilici'nin cenazesine; AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Bilici'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Fevzi Bilici, kılınan namazın ardından Çiğilli Mahallesi Kitirli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

