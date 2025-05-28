Bodrum'da İşletme Sahibine Darbe

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletme sahibinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde motosiklet aksesuarı satan Nail Murat Y. ile aynı caddede iş yeri bulunan Z.Ş.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Z.Ş.S. ile kardeşi, iş yerine girerek Nail Murat Y'yi darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iş yeri sahibi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan Nail Murat Y, daha sonra Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek 2 kişi hakkında şikayette bulundu.
Öte yandan, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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