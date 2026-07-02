Bodrum'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

(MUĞLA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Bodrum'da resmi törenin yanı sıra deniz gösterileri, geleneksel yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin 100'üncü yılı, Bodrum'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı, Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi.

Törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe protokolü, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Resmi törenin ardından protokol üyeleri, Prime Time gezi teknesiyle denize açıldı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de katıldığı deniz programında deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Program kapsamında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Tahliye KIYEM Botu'nun su püskürtme gösterisi, Bodrum Yolcu Limanı römorkörünün gösterisi ve su sporları etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kutlamalar kapsamında Kumbahçe Belediye Kafe önünde geleneksel yağlı direk, halat çekme, tabak çıkarma, yüzme yarışları ile halk oyunları gösterileri düzenlendi. Program, Bodrum Cruise Port'ta düzenlenen 100. yıl kokteyli ile sona erdi.