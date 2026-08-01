Bodrum'da Kaçak Göçmenler Yakalandı
Bodrum açıklarında, Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen yakalandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 03.30 sıralarında Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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