Bodrum'da Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karşı yönden gelen motosikletle kamyonetin çarpışması, motosikletin kamyonetin altına girmesi ve sürücünün savrulması yer alıyor.
B.U'nun kullandığı 48 VB 163 plakalı kamyonet, 17 Haziran'da Geriş Caddesi'nde Kubilay Sak yönetimindeki 48 KA 429 plakalı motosikletle çarpışmış, motosikletin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Polis merkezine giderek teslim olan kamyonet sürücüsü B.U. tutuklanmıştı.
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