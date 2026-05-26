Bodrum\'da Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çırkan Mahallesi Adayeri mevkisinde zeytinli tarla içerisinde konteyner yandığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, konteyner ile zeytin ağacı yanarken 2 zeytin ağacı da kısmen zarar gördü.
Yangının elektrik aksamından çıktığı kaydedildi.
